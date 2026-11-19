Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde İETT'nin 103 milyar liralık 2027 yılı mali bütçesi 124 kabul ve 94 ret oyu ile kabul edildi.

İBB Meclisi Kasım ayının toplantılarının 5'inci bileşimi Meclis 1. Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ Başkanlığı'nda Saraçhane Yerleşkesinde yapıldı. İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İBB Meclisi'nde kurumun 2027 yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi.

Bütçe sunumundan sonra oylamaya geçildi. Gerçekleşen oylama sonrası bütçe, 124 kabul ve 94 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Demet mecliste yaptığı teşekkür konuşmasında, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Başkan Vekili Nuri Aslan'a Genel Sekreter Volkan Demir'e İETT'nin tüm yöneticilerinden şoförlerine ve tüm çalışan arkadaşlarıma ve Özel Halk Otobüsü camiasına herkese teşekkür ederim" dedi.