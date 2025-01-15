İBB Meclisinde, kültür evine karikatürist Turhan Selçuk\'un adının verilmesi eleştirildi

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Kadıköy'de kültür evine karikatürist Turhan Selçuk'un adının verilmesi eleştirildi.

İBB Meclisi ocak ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Özlem Zekiye Bağlar, Kadıköy'de kültür evine karikatürist Turhan Selçuk'un adının verilmesini eleştirdi.

Bağlar, inancı gereği başörtülü olan kadınların geçmişte engellendiğini, yok sayıldığını, yasaklara maruz kaldığını ve ötekileştirildiğini söyledi.

Bu muamelelerin utanç ve ibret tablosu olarak hala hafızalarda olduğunu dile getiren Bağlar, kendilerini ilerici, başörtülüleri de gerici olarak gören anlayışın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihin tozlu raflarına gönderildiğini belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılışını yaptığı kültür evine karikatürist Turhan Selçuk'un adının verilmesine tepki gösteren Bağlar, şöyle konuştu:

"Karikatürlerini tebessüm ettirmek için değil tesettüre hakaret için kullanmayı alışkanlık edinmiş, sanatını milli değerlerimize saldırmak adına araçsallaştırmış sözde sanatçı Turhan Selçuk adına Kadıköy'de İBB Başkanı tarafından bir kültür evi açılmıştır. İnanç hürriyetini esarete dönüştürmeye azmetmiş, kalemini kadınları aşağılamak için kullanmış bir ismin adının kamusal bir alana verilmesini, İBB Başkanı'nı ve onun şahsında destek olanları ve bu gerici zihniyeti, AK Parti grubu olarak esefle ve şiddetle kınıyoruz."

Bu sözler üzerine Meclis 1. Başkanvekili Aslan, Bağlar'a müdahale ederek, soru önergesi mi verdiğini yoksa gündem dışı konuşma mı yaptığını sordu.

Bağlar'ın gündem dışı konuşma yaptığını söylemesi üzerine Aslan, şu anda soru önergelerini aldığını ifade ederek, Bağlar'ın mikrofonunu kapattı.

Daha sonra gruplar arasında sözlü tartışma yaşandı.

Özlem Zekiye Bağlar, Mecliste daha sonra kürsüye çıkarak konuşmasını tamamladı.

"Eleştirmek için değil, bir araç olarak düşünülebilir"

CHP'li Meclis Üyesi Seyfettin Yıldırım, sanatçıların toplumun aynası olduğunu söyledi.

Turhan Selçuk'un başörtülülerle ilgili karikatürüne değinen Yıldırım, "Bahse konu karikatür, toplumdaki belli bir politik veya sosyal durumu eleştirmek için değil, bir araç olarak düşünülebilir. O karikatür, belirli bir grup insanı ya da inancı hedef almak için değil, belirli bir durumu ya da politikayı eleştirmek için kullanılmıştır." dedi.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise Turhan Selçuk'un "Türbanlı domuz Avrupa Birliği yolunda" karikatürüne işaret ederek, "Böyle bir karikatür üzerine arkadaşlarımızın yaptığı protestodan sonra bu sanatçının bu eserini kürsüde savunurken hiç mi vicdanınız sızlamadı? Burada başörtülü arkadaşlarımız var. Onları geçtim, Cansu kardeşim (CHP'li başörtülü Meclis Üyesi Amine Cansu Çelik) var orada. Ondan da mı utanmadınız? Sizin Meclis üyeniz." ifadelerini kullandı.