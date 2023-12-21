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İBB Metro ve Tramvay Sürücülerine Bröve Dağıtıldı - Son Dakika
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İBB Metro ve Tramvay Sürücülerine Bröve Dağıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro ve tramvaylarda görev yapacak 311 sürücünün brövelerini törenle dağıttı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı törende, eğitim programını başarıyla tamamlayan sürücülere bröveleri takdim edildi. İmamoğlu, bröve alan personelle birlikte kadın sürücü sayısının 270'i aşacağını belirtti.

İBB Metro ve Tramvay Sürücülerine Bröve Dağıtıldı
21.12.2023 - 14:45,
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) metro ile tramvaylarında görev yapacak 311 sürücünün bröveleri törenle dağıtıldı.

Tren sürücülerine yönelik eğitim programını başarıyla tamamlayanlar için Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

İmamoğlu, yaptığı konuşmada, eğitim programını başarıyla tamamlayanlara "hayırlı olsun" dilediğinde bulundu.

Tren sürücüleri eğitimini tam 311 kişinin bitirdiğini ifade eden İmamoğlu, "Birlikte onların sevincini ve gururunu paylaşacağız. Daha önce 2020 yılında da böyle bir tören düzenlemiş ve 88 tren sürücümüze bröve takdim etmiştik. Dünyanın aynı anda en çok metro yapan şehriyiz." diye konuştu.

İBB iştiraki Metro İstanbul'da, göreve geldiklerinde 711 metro sürücüsünden sadece 8'inin kadın olduğunu dile getiren İmamoğlu, bugün brövelerini alan personelle beraber kadın sayısının 270'i aşacağını kaydetti.

Ekrem İmamoğlu, bazı sürücülere brövelerini takdim ettikten sonra onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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