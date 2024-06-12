İBB'nin cep telefonu uygulamasında şans oyunları oynatılması tartışması

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin bir cep telefonu uygulamasında şans oyunları oynatılmasına ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi haziran ayı üçüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz, İBB tarafından vatandaşın kullanımına sunulan "İstanbul Senin" isimli bir cep telefonu uygulaması bulunduğunu söyledi.

Bu uygulamanın içerisine, İstanbul'daki yaşamı ilgilendiren bir kısım kısa yol uygulamaları işlendiğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ancak burada özellikle 'Şans yanımda' başlığını taşıyan kısa yol sekmesi dikkatimizi çekmiştir. Uygulamanın sloganı ise 'Eğlenerek kazanalım' ifadesiyle belirtilmiştir. Böylesine masum ifadelerle uygulamanın öne çıkan sekmeleri arasındaki 'Şans yanımda' uygulamasına girildiğinde, kazı kazan mantığı altında şans oyunu oynatıldığını görüyoruz. İstanbul'a hizmet etmek amacı taşıyan bir aplikasyonun içinde böylesine bir şans oyununun yer alması, insanların kumar ve şans oyunları oynamasına erişim imkanını kolaylaştırmaktadır. Özellikle bu uygulamanın gençler tarafından daha yoğun kullanıldığı göz önüne alındığında, gençlerin kumar ve şans oyunlarına erişiminin kolaylaştırılmasına olanak sağladığı kuşkusuzdur."

Bir kamu kurumu olan İBB tarafından gençlere kumar ve şans oyunlarının kötü yanları hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapılması gerekirken bu tür kötü alışkanlıklara erişimin kolaylaştırılmasının kabul edilemez olduğunu anlatan Yılmaz, bu tür konularda daha duyarlı ve hassas olunması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, önergede uygulama hakkında şu soruları yöneltti:

"İstanbullulara hizmet etmek amacı taşıyan bir uygulamanın içerisine şans oyunu eklemenin amacı nedir? Bu şans oyununu oynayanların yaş ortalaması kaçtır? İstanbulluların bu şans oyunu için harcadığı para İBB'nin kasasına mı yoksa özel bir şirkete mi aktarılmaktadır? Bahis ve şans oyunu oynatmak izne tabidir, İBB tarafından şans oyunu oynatmak için gerekli izinler alınmış mıdır?"