"Gelenekselin İzinde İstanbul Iı" Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

(İSTANBUL) - İBB Kültür AŞ'ye bağlı Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul'un görsel hafızasına odaklanan "Gelenekselin İzinde İstanbul II" sergisini sanatseverlerin ziyaretine açtı. Farklı tekniklerle hazırlanmış 18 eserden oluşan sergi, İstanbul'un zaman içindeki sürekliliğini ve kültürel birikimini geleneksel sanatlar aracılığıyla ele alıyor. Sergi, 22 Mart 2026 tarihine kadar Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde gezilebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ koleksiyonuna ait, "İstanbul'un Yüzü" temalı Geleneksel Türk Sanatları eserlerinden oluşan özel seçki; minyatür, hat, tezhip ve ebru gibi disiplinleri bir araya getiriyor. Bu disiplinlerin çağdaş yorumlarıyla hazırlanan eserler, İstanbul'un tarihsel mirasını güncel bir bakışla sunarak kentin hem görünür kent dokusunu hem de kültürel ve manevi katmanlarını yansıtıyor.

Sergide yer alan eserler, İstanbul'un farklı dönemlerine ve simgesel unsurlarına odaklanarak şehrin kültürel sürekliliğini görünür kılıyor.

Ziyaretçiler, geleneksel sanatların ifade olanakları üzerinden İstanbul'un estetik anlayışını ve tarihsel arka planını birlikte okuma fırsatı buluyor.

"Gelenekselin İzinde II" sergisi, ziyaretçilere İstanbul'un geçmişten bugüne uzanan hikayesini, estetik anlayışını ve çok katmanlı kültürel yapısını yakından inceleme imkanı sunuyor. Geleneksel sanatların güncel yorumlarını bir araya getirerek sanatseverleri İstanbul'un kültürel mirasına farklı bir perspektiften bakmaya davet ediyor.

Panorama 1453 Tarih Müzesi hakkında

İstanbul'un fethini tüm boyutlarıyla anlatan Panorama 1453 Tarih Müzesi, şehrin tarihsel mirasını ziyaretçilerle buluşturuyor. 2009 yılında Topkapı Kültür Parkı'nda açılan müze, fethin en önemli anlarının yaşandığı surların hemen yanında, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'a giriş yaptığı noktada konumlanıyor.

Dünyanın ilk tam panoramik müzesi olan Panorama 1453 Tarih Müzesi, 3 bin metrekarelik alanı kaplayan 360 derecelik panoramik resmiyle ziyaretçilerine zamanın durduğu bir fetih deneyimi sunuyor.