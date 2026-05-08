İbb Bölgesel İstihdam Ofisi, İş Arayanlar ile İşverenleri Şişli'de Buluşturacak

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), iş arayanlarla işverenleri bir araya getirdiği kariyer fuarlarına bir yenisini daha ekliyor. Şişli'de gerçekleştirilecek Kariyer Fuarı kapsamında yaklaşık 20 firma, 40'a yakın pozisyon için 150'nin üzerinde iş gücü talebiyle iş arayanlarla buluşacak.

İş arayanlarla işverenleri buluşturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisleri'nin bu yılki 6'ncı fuarı İBB Şişli Bölgesel İstihdam Ofisi koordinasyonu ile Şişli'de düzenlenecek. İş arayanlarla işverenleri doğrudan bir araya getiren Kariyer Fuarı ile bölgedeki iş arayan vatandaşların özel sektör firmalarıyla buluşması sağlanacak, istihdama erişim kolaylaştırılarak yerel iş gücüne yeni fırsatlar sunulacak. Şişli İlçe Kariyer Fuarı, 15 Mayıs 2026 Cuma günü 10: 00-16: 00 saatleri arasında İBB Habitat Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek.

Şimdiye dek yaklaşık 290 bin kişinin iş bulmasına aracılık sağlayan Bölgesel İstihdam Ofisleri, İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan 34 ofis ile iş arayan İstanbulluların işsizlik sorununa çözüm üretmeye devam ediyor. Bölgesel İstihdam Ofisleri'nin Şişli Kariyer Fuarı'na, özel sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 20 farklı firma katılacak. 40'a yakın pozisyon için toplamda 150'nin üzerinde iş gücü talebi iş arayanlarla buluşacak.

İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri, İstanbul genelinde iş gücünü nitelikli ve sürdürülebilir istihdam olanaklarıyla buluşturmayı hedefleyen sosyal belediyecilik vizyonunun bir uzantısı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri'ne fiziki ofislerin yanı sıra https://bio.ibb.istanbul web sitesi, İstanbul Senin, İş Ara İş Bul uygulaması ve 444 8 333 numaralı telefondan ulaşmak mümkün.