İBB\'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 gözaltı daha

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 2'si daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 2'si daha gözaltına alındı.. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi. Şüphelilerin yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.