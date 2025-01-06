İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya İBB tarafından teklif edilen yüzde 46.09'luk zam oranı oy çokluğuyla reddedildi. Ücret tarifesine dair zam oranın değerlendirilmesi alt komisyonlarda görüşülecek.
Son Dakika › Güncel › İBB, Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 46 Zam Teklifini Reddetti - Son Dakika
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