İBB UKOME, 10 şoförün taşımacılık hakkını geri aldı, toplu taşıma belgelerini iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, çeşitli eylemleri tespit edilen 10 şoförün "toplu taşıma aracı kullanım belgesi" iptal edildi, "taşımacılık faaliyeti gerçekleştirme hakkı" da geri alındı.

UKOME'nin eylül ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda, minibüs, taksi ve servis gibi ulaşım araçlarında genel ahlaka aykırı davranılması, haksız kazanç sağlanması, sahte para verilmesi, yüksek ücret alınması konuları görüşüldü, idari personel, denetim görevlisi veya yolcuya kötü davranılması, kavgaya karışılması gibi eylemleri tespit edilen 10 şoförün "toplu taşıma aracı kullanım belgesi" iptal edildi. Şoförlerin "taşımacılık faaliyeti gerçekleştirme hakkı" da geri alındı.

Ayrıca emniyet veya zabıta tarafından tutanak altına alınan 1348 plakayla ilgili "emniyet kemeri", "belirtilen yere gelinmemesi", "sigara içilmesi" ve "ruhsatsız çalışma" gibi nedenlerle kesilen cezalar karara bağlandı.

Toplam 821 şoföre "cep telefonu kullanma", "fazla yolcu", "dikkatsiz araç kullanımı", "yanlış park" ve "yolcu seçilmesi" gibi ihlallerden dolayı verilen cezalar da kararlaştırıldı.

Toplu taşıma aracı kullanım belgesi yeterliliğini kaybeden 30 şoförün, tekrar çalışmak için yaptığı başvuru adli sicil kaydı oluşması veya ehliyetlerine el konulması nedeniyle reddedildi.

Toplantıda ayrıca araç, sicil ve tescil sisteminde kayıp, çalıntı, mükerrer ve benzeri şerhi bulunan ticari plakalara, Karayolları Trafik Yönetmeliği gereği yeni plaka belirlenmesi, otobüs taşımacılığının talepleri ve yayalaştırma proje teklifleri görüşüldü.