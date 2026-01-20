İbb'den Altıncı Taksi İhalesi: 156 Plaka Daha İhale Edildi - Son Dakika
İbb'den Altıncı Taksi İhalesi: 156 Plaka Daha İhale Edildi

20.01.2026 17:34  Güncelleme: 19:52
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda konfor ve güvenliği artırmak amaçlı 'Uygulama Bazlı Taksi' modelinin altıncı ihalesini gerçekleştirdi. İhaleye 156 katılımcı dahil olurken, toplamda 449 taksi plakası ihale edilmiş oldu.

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir içi ulaşımda konfor, güvenlik ve erişilebilirliği artırmak amacıyla hayata geçirilen "Uygulama Bazlı Taksi" modelinde altıncı ihaleyi başarıyla tamamladı. Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, 156 katılımcı şartları sağlayarak sürece dahil oldu. Yapılan ihalede 156 adet taksinin ihalesi yapıldı. Bu ihaleyle birlikte toplamda 449 adet plaka ihale edilmiş oldu.

Uygulama Bazlı Taksi Sistemi için Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılan altıncı ihaleye 165 başvuru yapıldı, 156 katılımcı şartlarını sağlayarak ihaleye katıldı. İhalede ilk olarak 34 TUA 300 plakası 5 Milyon 350 Bin TL + KDV bedelle ihale edildi. İhalede plakalar 5 Milyon 120 Bin TL + KDV ile 5 Milyon 350 Bin TL + KDV arasında bedellerle sahiplerini buldu. Bugün 156 Uygulama Bazlı Taksi plakası ihale edilirken toplamda da 449 plaka ihale edilmiş oldu. Bu plakalarla İstanbul trafiğine yeni nesil taksiler kazandırıldı.

Volkan Demir: "Şu an itibarıyla yaklaşık 450 taksi plakamız satılmış oldu"

İhaleye başkanlık eden İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, ihalenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlk ihalelerde tabii taksici esnafı, uygulama bazlı taksi nedir, nasıl işleyecek tecrübesi olmadığı için biraz beklemeyi tercih etti. Ama çok şükür altıncı ihalemizde talep yoğun. Bugün 156 taksi plakamızın satışını yaptık. Bu taksi ihalesinden elde ettiğimiz gelir İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesine gelir kaydediliyor ve İstanbul halkının sosyal desteğinde, raylı sistemlerde, altyapı yatırımlarında şeffaf bir şekilde kullanılıyor. Şu an itibarıyla yaklaşık 450 taksi plakamız satılmış oldu. Vatandaşlarımız bunların çoğunu da zaman içerisinde trafikte görüyor olacaklar. Biraz boya rengi farklı biliyorsunuz; damalı ve beyazdan sarıya doğru giden bir renk var.

"İstanbul'a ve İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun"

Hem taksici esnafımızla istişare halindeyiz hem de vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Bu uygulamadan memnunlar. Çünkü bu uygulama, hem taksici esnafını da geliştiren Ulaşım Akademisi tarafından belli standartlara göre bu taksilerin vizelerinin her yıl revize edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu taksi plakaları hem vatandaşımız için güvenli hem de taksici esnafımız için güvenli bir yolculuk sunuyor. İstanbul'un taksi ihtiyacı, yıllarda dile getirdiğimiz gibi hala devam ediyor. Ama yaptığımız bu altıncı ihaleyle de 450 taksinin yaklaşık olarak İstanbul trafiğinde vatandaşlarımıza uygulama bazlı çalışarak hizmet vermesini sağlamaktan mutluyuz. İstanbul'a ve İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun."

"Dijital ve kayıt altında ulaşım modeli"

Uygulama Bazlı Taksi Sistemi; yolcu, şoför ve yatırımcı açısından güvenli, denetlenebilir ve tamamen kayıt altında bir ulaşım modeli sunuyor. Sistem sayesinde İstanbul'da taksi taşımacılığında şeffaf, izlenebilir ve erişilebilir bir yapı güçlendirilirken; yerli-yabancı turistler ve İstanbullular için modern bir hizmet altyapısı oluşturuluyor.

"Yolcu güvenliği ve hizmet kalitesi öne çıkıyor"

Yeni nesil taksi modeli kapsamında araçlar yalnızca dijital uygulama üzerinden çağrılabiliyor. Böylece yolcular, yolculuk öncesinde: aracın plaka bilgisine, şoför bilgilerine, güzergah detaylarına uygulama üzerinden erişebiliyor. Bu modelle birlikte taksi hizmetlerinde sıkça karşılaşılan kısa mesafe almama, yolcu seçme ve fazla ücret talebi gibi sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Uçtan uca takip ile denetlenebilir taksi taşımacılığı"

İBB'nin lisanslandırdığı uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen yolculukların anlık takibi yapılabiliyor. Hizmet standartlarının sürekli kontrol altında tutulmasıyla, kent genelinde daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir taksi taşımacılığı altyapısı oluşturulması amaçlanıyor.

"Trafiğe nefes aldıracak dijital çağrı sistemi"

Araştırmalara göre taksilerin zamanının önemli bir bölümü yolcu aramakla geçiyor ve bu durum kent trafiğinde boş dolaşım yükü oluşturuyor. Uygulama bazlı sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte bu oranın düşürülmesi, böylece trafikte daha verimli ve düzenli bir yapının oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca her bir taksinin yaklaşık sekiz özel aracı trafikten çekmesi öngörülüyor.

"Kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlı"

İhale ile satışı yapılan plakaların kullanım hakkının 29 yıl ile sınırlı olduğu bilgisi paylaşılırken, bu sistemle İstanbul trafiğine yeni nesil taksiler kazandırılmaya devam ediliyor.

Kaynak: ANKA

