İBB ve İSKİ Hakkında Suçlama: Ekrem İmamoğlu'nun Yönetimindeki Dış Finansmanlar Örgüte Ait Kaynaklar Olarak Kullanıldı

11.11.2025 17:26
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB ve İSKİ'nin yurt dışı finansmanlarını suç örgütünün kaynağı olarak kullandığını iddia etti. İddianamede, 2019-2025 yılları arasında 14 proje için alınan kredilerin amacının dışında kullanıldığı belirtildi.

(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 kişi hakkındaki iddianamesinde, İBB ve İSKİ'nin yurt dışı finansal kuruluşlardan kredi ve tahvil yoluyla sağladığı finansmanın bir kısmının "Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu suç örgütünün parasal kaynaklarından biri olarak kullanıldığı" öne sürüldü.

Başsavcılığın bugün tamamlandığını açıkladığı iddianamede, 2019-2025 arasında İBB ve İSKİ'nin yurt dışı finansal kuruluşlardan kredi ve tahvil yoluyla sağladığı finansmanların kullanımına yönelik BDDK ve MASAK'tan rapor alındığı ifade edildi.

Bu raporlarda İBB ve İSKİ tarafından yurt dışındaki 19 finans kuruluşundan toplam 14 proje için borç aldığının bildirildiğine yer verilen iddianamede, "Yapılan finansman sözleşmelerinde alınan kredi veya tahvil yollu finansmanın amacı ve bu amaç ile kullanılacağı belirtilmiş olmasına karşın alınan raporlar ışığında soruşturmaya konu finansmanlardan gelen paraların büyük bir kısmının amacı dışında kullanıldığı tespit edilmiştir" denildi.

İddianamede İBB ve İSKİ tarafından metro ve altyapı projelerine ilişkin 2 milyar 36 milyon 7 bin avro ve 1 milyar 588 milyon 29 bin dolar finansman sağlandığı bildirilerek, bu finansmanların güncel kurla karşılığının yaklaşık 165 milyar lira olduğuna yer verildi.

"Yurt dışından edinilen finansmanla kamu zarara uğratıldı"

Bu paranın yaklaşık 10-15 civarında bir kısmının doğrudan finansman sözleşmelerinde yer alan ve finansmanın amacı olan yüklenici şirketlere ödendiği, kalan kısmının ise farklı kurum ve kişi hesaplarına aktarıldığı savunulan iddianamede şunlar kaydedildi:

"Finansmanların yaklaşık yüzde 20'si tekrar yurt dışı finans kuruluşlarına ödemelerde kullanılarak, tabiri caizse 'borç borçla kapatılarak' kamu zarara uğratılmıştır. İncelenen yurt dışı finansmanlarının, finansman amacına aykırı olarak kullanılması, ki bu durum açıklanacağı üzere örgütün parasal kaynaklarından biri olarak yurt dışı finansmanlarının kullanılmasıdır ve bunların doğrudan Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan suç örgütüne bağlı ve/veya yakın şirketlere doğrudan aktarılarak ya da önce İBB'ye bağlı iştiraklere, oradan da usulsüz ihaleler yolu ile dolaylı olarak bu şirketlere aktarılması sebebiyle kullanılan yurt dışı finansmanından amaçlanan fayda sağlanamadığı için aynı hususa ilişkin benzer mahiyette tekrar yurt dışı finansmanı kullanılmasına, bu durumun da örgütün amaçları için kamunun zarar uğratılmasına sebep olmuştur.

Dikkat çeken ve en önemli yönü ise kullanılan yurt dışı finansmanlarının yaklaşık yüzde 50'si İBB ve ortakları ile proje ile ilgisi olmayan kurum ve kişi hesaplarına aktarılmıştır. İBB ve İSKİ tarafından kullanılan yurt dışı finansmanların Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu suç örgütünün parasal kaynaklarından biri olarak kullanılmıştır.

"Paralar örgütle irtibatlı şirketlere aktarıldı"

Şöyle ki; kullanılan bu finansmanlar amacı dışı kullanılarak buradan gelen parasal kaynak İBB ve ortaklarına aktarılmış, buradan da usulsüz ihale ve doğrudan teminler yoluyla 'SİSTEM' adını verdikleri yapının ekonomik olarak beslenmesi için oluşturulan havuza gönderilmiştir. Bazı yurt dışı finansmanlardan gelen paralar doğrudan örgüt ile irtibatlı ve soruşturma kapsamında el konulan şirketlere aktarılmıştır."

İddianamede, suç örgütünün amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren ve örgüte destek sağlayan şirketlerin, edinilen yurt dışı finansmanlarıyla doğrudan desteklendiği öne sürülerek, "Ayrıca kullanılan bu yurt dışı finansmanlarının büyük bir kısmı da İBB bünyesindeki iştiraklere aktarılmış ve yine buradan soruşturma kapsamında bilirkişi raporları ile ortaya konulduğu şekli ile usulsüz ihaleler yolu ile yine Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan suç örgütüne bağlı ve/veya yakın şirketlere aktarılmıştır. Bu durum soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporları ile diğer kurumların düzenlemiş olduğu raporlar, müşteki ve tanık ifadeleri ile onlarca şüpheli ifadesiyle de ortaya çıkmıştır" denildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Ekonomi, Güncel, İSKİ, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
