İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 29 Gözaltı
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 29 Gözaltı

09.05.2026 23:22
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 29 kişi gözaltına alındı, 7'si adliyeye sevk edildi.

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 7 kişi adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden İBB Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Oktay Özel'in de bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişiye ev hapsi verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 8 Mayıs Cuma günü operasyon düzenlendi. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 29'u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Operasyonda, İTÜ Öğretim Görevlisi Yasin Çağatay Seçkin, İBB Mimarı Esra Köymen, İBB Mühendisi Tolga Kılıç, İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü Nilgün Cendek, İBB Mühendisi Mustafa Atlı, İTÜ Öğretim Görevlisi Tuğba Ölmez Hancı, İBB Mühendisi Sezer Ada Ateş, Ağaç AŞ eski Genel Müdür Yardımcısı Muammer Ali Özdil, Ağaç AŞ Şefi Fatih Temür, Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaarslan, Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, Ağaç AŞ Şefi Murat Cirik, İBB Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Oktay Özel, Ağaç AŞ Şefi Fatih Yağcı, İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, Ağaç AŞ Satın Alma Yöneticisi Selim Marangoz'un da araların olduğu 29 kişi gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL ŞARTI

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.C. savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden İBB Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Oktay Özel, Cezayir Aday, Ahmet Kocadağ, Ünal Aksoy, Hakan Cullanmak hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte adli kontrol kararı verilirken, Murat Cırık'a ev hapsi verildi. Operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son Dakika Güncel İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 29 Gözaltı

