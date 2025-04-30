İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

İBB\'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

İBB'ye yönelik 2. dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 52 kişiden 18'i tutuklandı. Tutuklamaya sevk edilen diğer 12 kişi hakkında ise adli tedbir kararları uygulandı.

30.04.2025 06:48
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin ikinci operasyonda gözaltına alınan 52 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 34'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında yakalama kararı verilen 53 şüpheliden 52'si İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Dün sabah saatlerinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

18 TUTUKLAMA

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifadeleri alınan 52 şüpheliden 18'i tutuklanırken, 34'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Nuriye1933:
    bunların devleti yönetmelerini düşünemiyorum,,adam belediye kendine yeterli bulmamış olaki, devleti istiyormuş.. Allah korusun.. 31 19 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    İt soyları resmen halkın parasına çökmüş.. dışarıda mafya ve haraç çetesi aramayın bunlar resmi mafya.. ve işin kötüsü hala bunların peşinden giden CHP li arkadaşlar acıyorum size 22 10 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    devlet bahçeli 17 25 hırsızlık ve yolsuzluk haftası ilan etmişti devlet bahçeli çıkıp açlasın bu hırsızlar kim bütün mahkeme davalara yabancı hâkim ve savcıların gelmesi gerekiyor 8 16 Yanıtla
  • Yiğit null:
    3 maymunu oynayan halkın geldiği son nokta. yönetimi bu hâle getiren sizlersiniz kimse kendini aklamaya çalışmasın 6 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı - Son Dakika
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