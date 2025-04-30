İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin ikinci operasyonda gözaltına alınan 52 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 34'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında yakalama kararı verilen 53 şüpheliden 52'si İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
Dün sabah saatlerinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifadeleri alınan 52 şüpheliden 18'i tutuklanırken, 34'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)