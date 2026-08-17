İBB Yolsuzluk Davası: İmamoğlu Hakkında Suçlamalar - Son Dakika
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İBB Yolsuzluk Davası: İmamoğlu Hakkında Suçlamalar

İBB Yolsuzluk Davası: İmamoğlu Hakkında Suçlamalar
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Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanık, yolsuzluk davasında hakim karşısına çıktı.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık, hakim karşısına çıktı. Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görülen duruşmada, tutuksuz sanıkların savunma yapması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Yolsuzluk Davası: İmamoğlu Hakkında Suçlamalar - Son Dakika

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