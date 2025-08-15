İber Yarımadası Orman Yangınları Can Almaya Devam Ediyor - Son Dakika
İber Yarımadası Orman Yangınları Can Almaya Devam Ediyor

15.08.2025 20:36
Portekiz'de bir kişi hayatını kaybetti, İspanya'da 4 asker yaralandı. Yangınlar büyüyor.

Orman yangınlarıyla günlerdir mücadele eden Portekiz'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, İspanya'da 4 askerin yaralandığı açıklandı.

Orman yangınlarına karşı 3 Ağustos'ta hükümet tarafından ilan edilen alarm durumunu 17 Ağustos'a kadar uzatan Portekiz'de söndürme çalışmalarına katılan bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Sivil Koruma kurumundan verilen bilgilerde, ülkenin kuzeyindeki Vila Franca do Deao ilçesinde söndürme çalışmaları sırasında vücudunun büyük bir kısmı yanan bir kişinin öldüğü ve yangınların başladığı yaz döneminden bu yana ilk ölüm olduğu kaydedildi.

Mevcut durumda 50 noktada kırsal ve ormanlık alanda yangınların devam ettiği Portekiz'de, söndürme çalışmalarına yaklaşık 4 bin 600 kişinin katıldığı, karadan 1400 araç ve havadan 34 helikopter ve uçağın destek verdiği belirtildi.

Hükümet yetkilileri, söndürme çalışmalarına destek için hafta başında Fas'tan gönderilen iki uçağın hafta sonuna kadar kalacağını ve İsveç'in de iki uçak gönderdiğini duyurdu.

İspanya

Diğer yandan, İspanya'nın kuzeyindeki Leon kentinin Yeres ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına katılan askerlerden 4'ünün yaralandığı açıklandı.

Başbakan Pedro Sanchez de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "tüm desteğinin ve dayanışmasının yangında yaralanan askerlerin ve ailelerin yanında olduğunu, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarına temenni ettiğini" belirterek, gösterdikleri çaba ve özveriden dolayı teşekkür etti.

Yangınlar halen kuzeyde Galiçya bölgesinde Ourense, Kastilya ve Leon bölgesinde Zamora ile Leon kentlerinde ve güneydeki Extremadura bölgesinde devam ediyor.

Bu bölgelerde 12 anayol trafiğe kapatılırken, Madrid-Galiçya arasındaki tren seferlerinin de durdurulmasına devam ediliyor.

İspanya'daki yangınlardan dolayı bu hafta içinde 3 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca 3'ü ağır yaklaşık 20 kişinin yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralandığı İspanya'da, 80 bin hektardan fazlası son 10 günde Zamora, Leon ve Ourense kentlerinde olmak üzere 120 bin hektara yakın ormanlık alan ve çok sayıda ev yandı.

Uzmanlar, halen 5 binden fazla kişinin evlerine giremediği Galiçya ile Kastilya ve Leon özerk bölgelerindeki orman yangınlarının İspanya tarihinde şimdiye kadar görülmüş en büyük yangınlardan olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA

19:48
17:20
