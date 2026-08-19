İbrahim Kortak Toprağa Verildi
Mardin'in Ömerli ilçesinde silahlı kavgada yaşamını yitiren İbrahim Kortak, toprağa verildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Mardin'in Ömerli ilçesinde silahlı kavgada hayatını kaybeden İbrahim Kortak'ın cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kortak'ın cenazesi, Alıçlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Salih KESKİN/ÖMERLİ (Mardin),
Kaynak: DHA
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