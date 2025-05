İbrahim Maalouf CSO Ada Ankara\'da Konser Verdi

Dünyaca ünlü trompet virtüözü ve besteci Ibrahim Maalouf, 17. stüdyo albümü "T.O.M.A" ile çıktığı dünya turnesi kapsamında CSO Ada Ankara'da konser verdi.

Lübnan asıllı sanatçı, "Ibrahim Maalouf and the Trumpets of Michel-Ange" isimli yeni albümünde yer alan şarkılarıyla başkentte müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Folklorik ezgilerle çağdaş müzik unsurlarını harmanlayarak dinleyicilere müzikal bir yolculuk sunan Ibrahim Maalouf, daha önce de Ankara'ya geldiğini ve çok eğlendiğini söyledi.

Maalouf, "Şimdi ise bu şovu olması gerektiği gibi değil, herkesin dans ettiği bir parti olarak başlatmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Seyirciler, konser boyunca alkışlarla Maalouf'a eşlik etti.