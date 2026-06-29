İbrahim Sadri'den 40 Yıllık Sanat Birikimi - Son Dakika
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İbrahim Sadri'den 40 Yıllık Sanat Birikimi

29.06.2026 11:14
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İbrahim Sadri, 'İbrahim Sadri Sineması' gösterisiyle 40 yıllık birikimini sahneye taşıyor.

Şiir yorumcusu, tiyatrocu ve sunucu İbrahim Sadri, sanat hayatındaki 40 yıllık birikimini "İbrahim Sadri Sineması" adlı interaktif gösterisiyle seyirciye aktarıyor.

Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde şiirli, şarkılı tek kişilik gösteride sanatseverlerle buluşan Sadri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 32 yıl sonra böyle bir gösteriyle sahneye çıkmanın kendisini çok genç hissettirdiğini belirterek, "Onun ötesinde bu konuda biraz izleyicinin de özlemi olduğunu fark ettim. Bu da beni çok mutlu etti. Ağırlıklı olarak yakın geçmişin hikayelerini, anılarını, kendi yaşadığım anıları sahneye taşımaya çalıştım." dedi.

"Şiir, öyküler, menkıbeler ve şakaların olduğu bir gösteri"

İbrahim Sadri, gösterinin tiyatral olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bir tiyatro oyunundan ziyade içinde şiir, duygusal öyküler, menkıbeler ve biraz şakaların da olduğu, hayat gibi biraz karman çorman gözüken, hepsinden bir parça bulunan bir gösteri. Açıkçası gördüğümüz ilgi, tepki beni çok mutlu ediyor. İleriye dönük olarak gösterinin daha iyi yerlere gelebileceğini gösteriyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de insanları rahatsız etmeden, güldürebilen bir şey yapmaya çalışmayı sürdüreceğim. Zor bir iş ama inşallah başarılı oluruz."

Tiyatronun kendisi için farklı bir yerde olduğunu aktaran Sadri, "Profesyonel olarak tiyatroya 1985'te başlamıştım. Ondan televizyon programlarımda da şiir dinletilerimde de tiyatral durumu hep elimden geldiğince var kılmaya çalıştım. Tiyatroyu çok önemsiyorum. Zaten tiyatro aslında bir kere bir yerinden bulaştığın zaman artık bırakamayacağın bir alışkanlık. O yüzden tiyatral bir şey yapmak beni çok enterese eden bir durum. Özellikle bu kadar yıl aradan sonra yeniden bu işi yapabiliyor olduğumu görmek, hissetmek ayrı bir mutluluk kaynağı." ifadesini kullandı.

"Müşfik Kenter gibi şiir okuyor"

Sadri ile beraber kendisinin kurduğu Çağrı Sahnesi ve "İnsanlar ve Soytarılar" gibi birçok önemli projeye imza atan tiyatro sanatçısı Ulvi Alacakaptan ise yeniden Sadri'nin böyle bir gösteriyle tiyatro sahnesine dönmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Alacakaptan, İbrahim Sadri'nin tarzını beğendiğini dile getirerek, "Gösteri çok güzel. Dini menkıbeler de geçmişten hikayeler de var. Yani şimdiki zamanın bu hoyrat günlerine karşı aşağıdan ama her şeyi söyleyerek, seyirciyi sıkmadan, çok da alkış beklemeden çok güzel yapmış." değerlendirmesinde bulundu.

Şiir okumaya ilk başladığı dönemde, İbrahim Sadri'yi eleştirdiğini hatırlatan Alacakaptan, "'Ya sen melodi yapıyorsun, şiirde melodi yapılmaz. Daha düz oku' diyordum. Şimdi şiirleri okuması ise harika, Müşfik Kenter gibi okuyor. Bu sene onunla 'İnsanlar ve Soytarılar'ı yapmamızın da 41. senesi." diye konuştu.

Seyirciyle interaktif iletişimin sağlandığı gösteri, 1970, 1980 ve 1990'lı yıllara göndermelerde bulunuyor.

Hikayeler, anılar, fotoğraflar, şiirler ve şarkıların harmanlandığı sahne performansında, yazlık sinemalardan İstanbul trafiğine, iftar davetlerinden seyyar satıcıların maceralarına kadar eski yıllara ait geniş bir panorama sunuluyor.

Teknik yönetmenliğini Furkan Eren'in üstlendiği gösteride hikayelerin yanı sıra edebiyat ve sanat dünyasının önemli isimleri de anılıyor.

Sadri'nin kendi üslubuyla okuyacağı şiirlerin ve şarkıların yer aldığı gösteri, yıl boyunca farklı şehirlerde sahnelenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İbrahim Sadri'den 40 Yıllık Sanat Birikimi - Son Dakika

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