İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, Zaimağa Konağı'nda Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, Zaimağa Konağı'nda Gerçekleştirildi

22.01.2026 09:29  Güncelleme: 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, Sivrihisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde tarihi Zaimağa Konağı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, konakla ilgili tarihi bilgilerin vurgulanması ve bölgenin önemi dile getirildi.

(ESKİŞEHİR) - İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, Sivrihisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Zaimağa Konağı'nda gerçekleştirildi.

İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümeni, dün saat 14.00'te Sivrihisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Zaimağa Konağı'nda toplandı. Toplantıya, İç Anadolu Belediyeler Birliği ve Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Manisa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu katıldı.

Toplantıda konuşan Birlik Başkanı Yaşar, şunları söyledi:

"İç Anadolu Belediyeler Birliği olarak pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, Kurtuluş Savaşı'nın izlerini taşıdığı Zaimağa Konağı'nda Encümen Toplantısı için bir araya geldik. Osmanlı mimarisinin günümüze kadar korunabilmiş en güzel örneklerinden biri olan konak, Kurtuluş Savaşı ve yeni kurulan Cumhuriyetimize ev sahipliği yapmış tarihi bir öneme sahiptir. Kuvayimilliye'nin kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Bakanlar Kurulunun Kurtuluş Savaşı sırasında ve en kritik bir döneminde Ankara dışında ilk kez toplandığı ve önemli kararlar aldığı ilk konaktır. Sakarya Meydan Muharebesi'nde ağır bir darbeye uğrayan itilaf devletlerinden gelen ateşkes teklifini değerlendirmek adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Bakanlar Kurulu Sivrihisar'a gelerek bu teklifi değerlendirir. İtilaf devletlerinin Anadolu'yu derhal terk etmeleri şartı ile karar alınır. Bugün bu tarihi anlara ev sahipliği yapmış mekanda bulunmak ve atmosferi yaşamak bizleri ayrıca gururlandırıyor ve Sivrihisar Belediye Başkanımız Habil Dökmeci'ye ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum."

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ise "Sivrihisar Zaimağa Konağımız yine bir tarihe eşlik etti. İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen Toplantımız bugün Zaimağa Konağı'nda Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar başkanlığında toplandı. 24 Mart 1922 tarihinden sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara dışında ilk Bakanlar Kurulunu topladığı Zaimağa Konağında ilk defa bir toplantı gerçekleştirildi. Bundan dolayı İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a, encümen üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sivrihisar, İç Anadolu, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, Zaimağa Konağı'nda Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

13:27
Galatasaray Ahmet Çakar’ı şoke etti
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:20
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki
Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:36:35. #7.11#
SON DAKİKA: İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, Zaimağa Konağı'nda Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.