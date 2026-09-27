İç Güvenlik Güçleri, yaklaşık 120 kişinin öldüğü Sayda katliamı zanlısını yakaladı - Son Dakika
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İç Güvenlik Güçleri, yaklaşık 120 kişinin öldüğü Sayda katliamı zanlısını yakaladı

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İç Güvenlik Güçleri, Dera Sayda'da 138. Hava Savunma Tugayı Komutanı tuğgeneral Cabir Muhriz İbrahim'in yakalandığını duyurdu. Yaklaşık 120 kişinin öldüğü Sayda katliamından doğrudan sorumlu zanlının, 13 yaşındaki çocuğa yönelik işkence operasyonlarıyla anıldığı belirtildi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan halk ayaklanmasının sembol isimlerinden biri olan 13 yaşındaki Hamza el-Hatib'in işkenceyle öldürülmesiyle anılan tuğgeneralin yakalandığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığına bağlı İç Güvenlik Güçlerinden yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalar sonucunda devrik rejim döneminde Dera'nın Sayda beldesinde 138. Hava Savunma Tugayı Komutanı olarak görev yapan tuğgeneral rütbesindeki Cabir Muhriz İbrahim'in yakalandığı bildirildi.

Soruşturmada ilk belirlemelere göre, söz konusu kişinin devrik rejim döneminde öldürme ve tutuklama emirleri vererek göstericileri bastırdığı, Dera'nın doğu kırsalındaki köy ve beldelere yönelik askeri saldırılara katıldığı ve sivilleri takip ederek evlerini hedef aldığının belirlendiği kaydedildi.

Yaklaşık 120 kişinin hayatını kaybettiği Sayda konutları katliamından doğrudan sorumlu olduğu tespit edilen zanlının adının aralarında Hamza el-Hatib'in de bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik sistematik tutuklama ve işkence operasyonlarıyla anıldığı aktarıldı.

Hamza el-Hatib

Suriye'de 2011 yılında başlayan halk ayaklanmasının sembol isimlerinden biri 13 yaşındaki Hamza Ali el-Hatib olmuştu.

Dera'nın el-Cize beldesinde 1997 yılında doğan Hamza el-Hatib, 29 Nisan 2011'de Dera kırsalında düzenlenen bir gösteriye katılmak üzere ailesiyle birlikte yola çıktığı sırada, Sayda beldesi yakınlarında rejim güçleri tarafından alıkonulmuştu.

Yaklaşık bir ay boyunca gözaltında tutulan Hamza'nın cenazesi, 25 Mayıs 2011 tarihinde ailesine teslim edilmişti. Cenaze üzerinde yapılan ilk incelemede vücudunda ağır işkence, darp, yanık ve kurşun izlerine rastlanmıştı.

Hamza'nın işkence gördüğünü yansıtan görüntülerinin yayılması, Suriye genelinde gösterilerin büyümesine neden olmuş ve uluslararası kamuoyunda büyük tepki toplamıştı

Kaynak: AA
İnsan HaklarıTuğgeneralPolitikaGüncelSuriyeDünyaSon Dakika

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