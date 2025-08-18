İç Moğolistan'da Sel Felaketi: 10 Ölü, 2 Kayıp - Son Dakika
İç Moğolistan'da Sel Felaketi: 10 Ölü, 2 Kayıp

18.08.2025 10:32
İç Moğolistan'da bir doğa kamp alanında meydana gelen selde 10 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp.

HOHHOT, 18 Ağustos (Xinhua) - Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir doğa kamp alanını vuran ani sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi, 2 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Yerel acil durum yetkilileri pazar günü yaptığı açıklamada, felaketin cumartesi günü saat 22.00 sularında Bayannur kentindeki Urad Rear Banner bölgesinde bir nehrin yukarısında meydana geldiğini ve olayda 13 kampçının kaybolduğunu belirtti.

Beş aileden oluşan kampçıların, 8'inin erkek 5'inin kadın olduğu bildirildi.

Bayannur Acil Durum Yönetim Bürosu'na göre, pazar günü saat 15.30 itibarıyla 1 kişi kurtarıldı.

Olay yerine sevk edilen 700'den fazla kurtarma ekibi, kayıp kişileri acilen aramaya başladı.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, kayıp kişileri bulmak için kapsamlı operasyonlar yapılmasını talep etti ve operasyonlara rehberlik etmek üzere bir çalışma ekibi gönderdi. Bakanlık, sel sezonunda seyahat edenlere gelişmemiş vahşi doğa alanlarından uzak durmalarını ve jeolojik olarak tehlikeli bölgelerde dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Kaynak: Xinhua

Moğolistan, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye'de tansiyon yüksek SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
