İç Moğolistan'da Sel Felaketi: 11 Ölü, 1 Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İç Moğolistan'da Sel Felaketi: 11 Ölü, 1 Kayıp

20.08.2025 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İç Moğolistan'daki kamp alanında sel felaketi yaşandı; 11 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayıp.

HOHHOT, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde ormanlık alanda bulunan bir kamp alanını vuran ani sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükselirken, 1 kişiden haber alınamıyor.

Yerel acil durum yetkililerinin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre olay 16 Ağustos'ta saat 22.00 sularında Bayannur kentindeki Urad Arka Sancağı'nda bir nehrin üst kısmında meydana gelmiş, olayda 13 kampçı kaybolmuş, 4 araç da sel sularına kapılmıştı. 1 kişi kurtarılırken, kayıp kişileri aramak için 1.600'den fazla kurtarma görevlisi olay yerine sevk edildi.

Kayıp kişileri bulmak için geniş çaplı çalışmalar yürütülmesini isteyen Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, çalışmalara rehberlik etmek üzere bir çalışma ekibi gönderdi. Bakanlık, sel sezonunda seyahat edenlere gelişmemiş kırsal alanlardan uzak durmaları ve jeolojik olarak tehlikeli bölgelerde dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Moğolistan, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İç Moğolistan'da Sel Felaketi: 11 Ölü, 1 Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Yargıtay’dan çarpıcı karar Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı
Özgür Özel’in sözleri Bahçeli’yi küplere bindirdi: Her sözü yalan ve yamuk Özgür Özel'in sözleri Bahçeli'yi küplere bindirdi: Her sözü yalan ve yamuk
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Futbolda büyücülük operasyonu 2 kişi gözaltında Futbolda büyücülük operasyonu! 2 kişi gözaltında
Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur
Eşini öldürüp 9 ay boyunca küvette saklayan kadın, sahte kimlikle yakalandı Eşini öldürüp 9 ay boyunca küvette saklayan kadın, sahte kimlikle yakalandı
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais'e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz

09:43
İsrail Savunma Bakanı Kutz, Gazze’yi işgal planını onayladı Ordu, 60 bin yedek askeri göreve çağırdı
İsrail Savunma Bakanı Kutz, Gazze'yi işgal planını onayladı! Ordu, 60 bin yedek askeri göreve çağırdı
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 09:53:10. #7.13#
SON DAKİKA: İç Moğolistan'da Sel Felaketi: 11 Ölü, 1 Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.