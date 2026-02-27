ICE, Columbia Üniversitesi'nde Öğrenciyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
ICE, Columbia Üniversitesi'nde Öğrenciyi Gözaltına Aldı

27.02.2026 00:23
New York'ta ICE ekipleri, yanlış beyanda bulunarak hangi öğrenciyi gözaltına aldı. Yasalara aykırı.

NEW ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin, New York eyaletinde bulunan Columbia Üniversitesinin yurduna girerek Elmina Aghayeva adlı öğrenciyi gözaltına aldığı bildirildi.

Columbia Üniversitesinden yapılan açıklamada, ICE polislerinin gözaltına aldığı Elmina Aghayeva'nın sinirbilim ve siyaset bilimi alanlarında çift ana dal yapan son sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

Rektör Vekili Claire Shipman, ICE ekiplerinin, yanlış beyanda bulunarak okul yurduna girdiklerini ve öğrenciyi gözaltına aldıklarını açıkladı.

Shipman, ICE ekiplerinin kampüse girmelerinin yasal olmadığını belirterek, kolluk kuvvetlerinin okula girebilmek için "adli bir arama emrine veya mahkeme celbine sahip olmaları gerektiğini" aktardı.

New York Valisi Kathy Hochul, ABD merkezli X firmasının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ICE ajanlarının gerekli arama emri yoktu, bu yüzden bir öğrencinin özel konutuna girmek için yalan söylediler." iddiasında bulundu.

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ise ICE ekiplerinin üniversite yurduna baskın düzenlediğini ve vizesiz bir Azerbaycan vatandaşını gözaltına aldığını açıkladı.

Açıklamada, öğrencinin vizesinin 2016'da "derslere girmediği" gerekçesiyle iptal edildiği ve bu nedenle ABD'de "yasa dışı olarak kaldığı" gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

New York, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
