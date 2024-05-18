İçişleri Bakanı: Adana'da sahte altın operasyonunda 13 kişi yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Adana'da sahte altın operasyonunda 13 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı: Adana\'da sahte altın operasyonunda 13 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde düzenlenen 'Ayar-3' operasyonlarında sahte altın sürmeye çalışan 13 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 50 milyon lira değerinde sahte altın ele geçirildi.

18.05.2024 16:09
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde piyasaya sahte altın sürmeye çalışanlara yönelik düzenlenen "Ayar-3" operasyonlarında 13 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Adana merkezli 4 ilde piyasaya sahte altın sürmeye çalışanlara yönelik "Ayar-3" operasyonlarının düzenlendiğini belirten Yerlikaya, sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon lira olan 3 bin 646 çeyrek altın, 811 yarım altın, 1614 tam altın ile 57 reşat altını ele geçirildiği bilgisini verdi.

Operasyonlarda 13 kişinin yakalandığı aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş'ta "Ayar" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu, 14 tam altın kalıbı, 13 yarım altın kalıbı, 10 çeyrek altın kalıbı, 10 altın kalıplarına ait halka, 4 basıma hazır pul altın ve siparişlere ait evraklara el konuldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: AA

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