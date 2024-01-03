İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Başkanlığında Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanları ve ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla yılın ilk "Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, toplantıda Narkogüç, Kafes, Kahramanlar, Kalkan, Mercek, Sibergöz, Çember, Kıskaç, Çengel, Mengene, Kartel, Sis ve Köstebek operasyonları değerlendirildi.

2024 yılının ilk "Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı"na, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve ilgili birim yöneticileri katıldı.