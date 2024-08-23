İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik birimlerinin yeni liderlerini kabul etti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir'i kabul etti.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Yerlikaya, atamalarının ardından Orgeneral Ali Çardakcı, Mahmut Demirtaş ve Koramiral Ahmet Kendir ile bakanlıktaki makamında bir araya geldi.

Çardakcı, Demirtaş ve Kendir'e başarı dileyen Yerlikaya, paylaşımında, "Kara vatanda, mavi vatanda, siber vatanda çıkmaz denilen sokaklarda, derin vadilerde aziz milletimizin asayişi, huzur ve güvenliği için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bu da bizim milletimize verdiğimiz sözümüz olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.