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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yılını kutladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Semaya en yakın tepelerde ay yıldızlı bayrağımızı şanla şerefle dalgalandıran, asil milletimizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünü koruyan kahraman jandarmamız. Kanun ordusu Jandarma Genel Komutanlığımız, vatan sevgisi, tevazu, fedakarlık ve kahramanlıklarıyla 185 yaşında." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine, kaçakçılık ile organize suçlarla mücadeleden siber güvenliğe ve trafik hizmetlerine kadar her alanda varlık gösteren jandarma ve onların fedakar aileleri ile gurur duyduklarını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu şanlı üniforma altında şehadete eren kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Jandarma Teşkilatımıza hizmet eden ve emekli olan personelimize teşekkür ediyorum. Jandarma Teşkilatımızın 185. yaşı kutlu olsun."