İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185'inci yılı dolayısıyla jandarma personeliyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Yerlikaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıklarını belirterek, jandarmanın tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir Kanun Ordusu olduğunu vurguladı. Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

14.06.2024 14:49
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185'inci yılı dolayısıyla jandarma personeliyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185'inci yılında Anıtkabir'i ziyaret ederek Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıklarını belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Gazi'nin ifade ettikleri gibi kahraman jandarmamız tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir Kanun Ordusu'dur. Jandarmamız, değerlerin en üstünde tuttuğun şualı ay yıldızınla, sonsuz vatan sevginle ve eşsiz kahramanlığınla çok yaşa. Jandarma Teşkilatımızın 185. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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