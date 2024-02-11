İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda yaralanan Ebru Güneş\'i ziyaret etti

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'de düzenlenen saldırıda yaralanan Ebru Güneş'i hastanede ziyaret etti. Yerlikaya, 'Gerçek anlamda demokrasi şöleni olan bu yerel yönetimlerimizin seçimlerini en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, bu demokratik ortamımıza da kim yan bakıyorsa onlara da bizim hiç düz bakmak gibi bir niyetimiz yok. Milletimiz, birlik beraberlik içinde bu seçimi güzellikle gerçekleştirecektir" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'de düzenlenen saldırıda yaralanan Ebru Güneş'i hastanede ziyaret etti. Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada, silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda sokakta ağır yaralanan Ebru Güneş, Küçükçekmece'de özel bir hastaneye kaldırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hastanede tedavisi süren Ebru Güneş'i ziyaret etti. Yerlikaya, Güneş'in ameliyattan çıkarak yoğun bakıma alındığı yönünde bilgi verdi. Yerlikaya, Ebru Güneş'in doktoru ve yakınlarıyla konuştuktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.
'DEMOKRATİK ORTAMIMIZA KİM YAN GÖZLE BAKIYORSA BİZİM DE ONLARA HİÇ DÜZ BAKMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK"
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Duamız Ebru kardeşimizle. Cenabı Allah en kısa zamanda onu öncelikle ailesine, sevenlerine, hepimize bağışlasın diye dua ediyoruz. Yoğun bakımda, ameliyatı bitti. Bu saldırıyı kimler yaptıysa lanetliyoruz. Emniyetimiz, valimiz, istihbaratımız, hepimiz bu olayı aydınlatma noktasında gayret gösteriyoruz. Sıkı çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu kim yaptı, arkasında kim var, niyeti ne' Hep birlikte bunu aziz memleketimize açıklayacağız ve şüphelileri adaletle teslim etmekte kararlıyız. Ama şunu söyleyeyim; biz 31 Mart seçimi öncesinde, seçim günü ve seçime dakikalar kala her seçimde olduğu gibi seçim güvenliği, seçimin huzur ortamında yapılmasıyla ilgili büyük bir tecrübemiz var. Güvenlik birimlerimizle beraber hiç kimse merak etmesin. Gerçek anlamda demokrasi şöleni olan bu yerel yönetimlerimizin seçimlerini en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, bu demokratik ortamımıza da kim yan bakıyorsa onlara da bizim hiç düz bakmak gibi bir niyetimiz yok. Milletimiz, birlik beraberlik içinde bu seçimi güzellikle gerçekleştirecektir. Her zaman sizlerle bir araya geldiğimiz zaman basın mensuplarıyla bir araya geldiğimizde bunu paylaşıyoruz. Şu anda da zaten emniyetimiz çalışıyor. Şimdi oraya gidiyorum. En ufak bir gelişme olduğunda da bunları sizinle beraber paylaşacağız" şeklinde konuştu.
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