İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak\'ta şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş ve Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından şehitlerin fotoğraflarına da yer verdi.

30.04.2024 22:54
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş ve Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen için başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Milletimizin başı sağ olsun" ifadesiyle paylaştığı mesajında, Şırnak'ta düzenlenen operasyon kapsamında Jandarma Uzman Çavuş Ertaş ile Jandarma Astsubay Çavuş Şen'in zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Jandarma Teşkilatına ve Türk milletine baş sağlığı dileyen Yerlikaya, paylaşımında şehitlerin fotoğraflarına da yer verdi.

Kaynak: AA

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