İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazasında şehit olan polis memuru için başsağlığı diledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Şişli İlçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Furkan Bor için başsağlığı diledi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Bor'un seyir halindeyken yunus ekibinin geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu hatırlattı.
Yerlikaya, "Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.
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Hakkari'nin İran sınırında bulunan Şemdinli ilçesi kırsalındaki elektrik arızasından dönerken yoğun fırtınadan dolayı yolda mahsur kalan VEDAŞ ekipleri kurtarıldı. Şemdinli İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ve ambulansın da yardımıyla ekipler kurtarıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 60'ı aşarken 100'den fazla yaralı da hastanelerde tedavi altında bulunuyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 60'ı aşarken 100'den fazla yaralı da hastanelerde tedavi altında bulunuyor. Saldırıya tepkiler dinmiyor.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Şırnak'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Aktaş, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve parti teşkilatı üyeleriyle beraber Karalar, Kasrik, Kumçatı ve Şenoba beldelerini ziyaret etti. Buralarda vatandaşlarla görüşen Aktaş, onların taleplerini dinledi. Ardından Cizre ilçesine geçen Aktaş ve beraberindekiler, Orhan Doğan Caddesi'ndeki esnafa ziyarette bulundu. Aktaş, daha sonra Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. AK Parti İl Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir kafede organize edilen 'Gençlik Buluşması' programına katılan Aktaş, gençlerin sorularını yanıtladı.