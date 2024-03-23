İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazasında şehit olan polis memuru için başsağlığı diledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş Şırnak'ta ziyaretler gerçekleştirdi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Şırnak'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Aktaş, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve parti teşkilatı üyeleriyle beraber Karalar, Kasrik, Kumçatı ve Şenoba beldelerini ziyaret etti. Buralarda vatandaşlarla görüşen Aktaş, onların taleplerini dinledi. Ardından Cizre ilçesine geçen Aktaş ve beraberindekiler, Orhan Doğan Caddesi'ndeki esnafa ziyarette bulundu. Aktaş, daha sonra Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. AK Parti İl Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir kafede organize edilen 'Gençlik Buluşması' programına katılan Aktaş, gençlerin sorularını yanıtladı.