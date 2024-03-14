İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 4 gündür "aranan şahıslara yönelik" yürütülen "Çember-14" operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firarinin yakalandığını bildirerek "Ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Yerlikaya, aranan şahıslara yönelik ülke genelinde düzenlenen Çember-14 operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerini belirtti.
Yerlikaya, 0-5 yıldır aranan 2 bin 586 kişi, 5-10 yıldır aranan 19 kişi, 10 yıl ve üzeri aranan 9 kişinin, "Çember-14" operasyonlarıyla yakalandığını aktararak, hırsızlıktan 476, dolandırıcılıktan 229, yağmadan 90, adam öldürmeden 34, cinsel suçlardan 49, narkotik suçlarından 449, terörden 41, KOM (kaçakçılık, organize) 251 olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte 2 bin 614 kişinin adalete teslim edildiğini kaydetti.
Bu kişilerin, il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildiğini bildiren Yerlikaya, operasyonları yöneten valileri, kaymakamları, il jandarma komutanlarını, il emniyet müdürlerini, sahil güvenlik ile operasyonlara katılan polisleri ve jandarmaları tebrik etti.
Son Dakika › Güncel › 81 ilde Çember Operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı - Son Dakika
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ANKA HABER AJANSI 14 MART PERŞEMBE GÜNDEMİ
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