Çember-22 Operasyonu: 3 Bin 126 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Çember-22 Operasyonu: 3 Bin 126 Suçlu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde düzenlenen 'Çember-22' operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 3 bin 126 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçları, kaçakçılık ve diğer suçlardan aranan kişiler yakalanarak adalete teslim edildi.

10.09.2024 08:46
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde düzenlenen "Çember-22" operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 3 bin 126 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde son 5? gündür, mahkemelerce yakalama kararı verilen ve aranan kişilere yönelik "Çember-22" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Hırsızlıktan 497, dolandırıcılıktan 199, yağmadan 87, adam öldürmeden 65, cinsel suçlardan 92, narkotik suçlarından 561, kaçakçılık ve organizeden 281 ve diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3 bin 126 kişinin yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildiğini anlatan Yerlikaya, "Aranan suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz?." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonları yöneten valiler, kaymakamlar ile emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerini tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çember-22 Operasyonu: 3 Bin 126 Suçlu Yakalandı - Son Dakika

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