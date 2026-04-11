İçişleri Bakanı Çiftçi Brifing Aldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığının çalışmaları hakkında brifing aldı.

Bakanlığın NSosyal hesabındaki paylaşıma göre, brifingde, terörizm ve radikalleşme, kentsel ve mekansal güvenlik, aileye, kadına ve çocuğa karşı şiddetle mücadele, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele, trafik güvenliği, dijital mecralarda güvenlik, göç yönetimi, eğitim ve seminer programları ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca, güvenlik hizmetlerinin vatandaş odaklı yürütülmesine yönelik proje önerileri ele alındı.

Bakan Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve ilgili birim amirleri katıldı.

Paylaşımda, "İçişleri Bakanlığı, milletimizin huzur ve güvenliğini temin etmek amacıyla, tüm güvenlik hizmetlerini güçlü bir koordinasyon, etkin bir strateji ve kararlı bir iradeyle yürütmeye devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.