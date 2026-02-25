İçişleri Bakanı Çiftçi, geçmişte görev yaptığı Çorum Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Logo

İçişleri Bakanı Çiftçi, geçmişte görev yaptığı Çorum Valiliği'ni ziyaret etti

25.02.2026 22:09
BAKAN ÇİFTÇİ: SON 40 YILDIR ENERJİMİZİ ALAN TERÖR KARŞISINDA DEVLETİMİZ KARARLI BİR MÜCADELE VERİYORİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatcı, il protokolü, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Bakan Çiftçi, Türkiye'nin terörle mücadelesine değinerek, elde edilen başarının şehitler ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde mümkün olduğunu ifade etti. Bakan Çiftçi, "Son 40 yıldır enerjimizi alan terör karşısında devletimiz kararlı bir mücadele yürütüyor. Güvenlik güçlerimizin fedakarlığı, aziz milletimizin feraseti sayesinde bugün çok farklı bir noktadayız. Bu başarının en büyük kahramanları canını bu vatan için feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizdir. Hepsine minnet ve şükran borçluyuz" dedi.

Türkiye'nin yeni bir sürece girdiğini dile getiren Bakan Çiftçi, "Bugün 'Terörsüz Türkiye' süreci ile yeni bir aşamaya geçmiş durumdayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin güçlü desteğiyle başlatılan bu süreçte, gerekli hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz. Bu iradeyi ortaya koyan Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Yapıcı tutumuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza ve süreci yürüten devletimizin tüm kurumlarına teşekkür ediyorum. Güvenli bir şekilde yolumuza hep birlikte devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

Kaynak: DHA

Çorum Belediyesi, İçişleri Bakanı, Çorum Valiliği, Güncel, İftar, Terör, Son Dakika

