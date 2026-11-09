İçişleri Bakanı Çiftçi, İzmir Aliağa'da fabrikada patlama ve yangın çıktığını bildirdi

İçişleri Bakanı Çiftçi, İzmir Aliağa'da fabrikada patlama ve yangın çıktığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanı Çiftçi, İzmir Aliağa'daki bir demir çelik fabrikasında patlama meydana geldiğini ve ardından yangın çıktığını bildirdi. Çiftçi, ilgili birimlerin koordineli şekilde sahada arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
İçişleri Bakanı Çiftçi: "İzmir Aliağa'da bir demir çelik fabrikasında patlama meydana gelmiş, akabinde yangın çıkmıştır. İlgili birimlerimiz koordineli şekilde sahada arama-kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir"
Kaynak: AA
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