İçişleri Bakanı Çiftçi, Malezya mevkidaşıyla Kocaeli'de görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli'de Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution bin İsmail ile bir araya geldi.

Çiftçi, NSosyal hesabındaki açıklamasında, Kocaeli Serbest Bölgesi'nde Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için Türkiye'de inşa edilen Çok Maksatlı Sahil Güvenlik Gemisi'nin denize indirilmesinin ardından İsmail ve beraberindeki heyetle görüştüklerini belirtti.

Görüşmede, iki ülkenin sahil güvenlik teşkilatları arasındaki işbirliği, deniz güvenliği alanındaki ortak çalışmalar ile Türkiye-Malezya ilişkilerinin daha ileri taşınmasına yönelik adımların değerlendirildiğini aktaran Çiftçi, geminin Türk mühendisliği ve savunma sanayisinin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Çiftçi, ASELSAN ve HAVELSAN'ın milli kabiliyetlerinin de yer aldığı geminin, gözetleme, kaçakçılıkla mücadele, arama kurtarma ve insani yardım başta olmak üzere birçok alanda Malezya Sahil Güvenliğine katkı sağlamasının hedeflendiğini kaydetti.

Geminin iki ülke arasındaki dostluk, karşılıklı güven ve stratejik işbirliğinin somut göstergelerinden biri olduğunu belirten Çiftçi, projede emeği geçen kurumlara ve çalışanlara teşekkür etti.