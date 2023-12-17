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72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı

Ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen Mercek-8 operasyonunda 1335 silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 1558 şüpheli gözaltına alınırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

17.12.2023 - 08:43,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik "Mercek-8" operasyonunda 1335 silah ele geçirildiğini bildirdi.

1558 KİŞİ GÖZALTINDA

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik 72 ilde "Mercek-8" operasyonu düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda, 964 ruhsatsız tabanca, 89 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 30 uzun namlulu tüfek ile 252 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 1335 silahın ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, 1558 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mercek-8 Operasyonunda 1335 Silah Ele Geçirildi

ÇOK SAYIDA TÜFEK VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını vurgulayan Yerlikaya, "Onları adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadesini kullandı. Yerlikaya, İstanbul, Ankara, Adana, İzmir ve Şanlıurfa'da ele geçirilen ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheli sayısına ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul'da 179 tabanca bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 225 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ankara'da 58 tabanca bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 62 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana'da 49 tabanca ele geçirildi. 75 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İzmir'de 48 tabanca ele geçirildi. 92 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 40 tabanca ele geçirildi. 60 şüpheli şahıs gözaltına alındı."

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimiz müsterih olsun, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadesini kullandı.

72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA
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İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, Son Dakika

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SON DAKİKA: 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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