İçişleri Bakanı: Mersin'de PKK lehine slogan atan şüphelilerden 1'i uyuşturucu suçundan tutuklandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Mersin'de PKK lehine slogan atan şüphelilerden 1'i uyuşturucu suçundan tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de halay çekerken terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan attığı tespit edilen şüphelilerden 1'inin olaydan sonra 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan tutuklandığının ve cezaevinde olduğunun belirlendiğini, 9'unun ise yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de bir grubun halay çekerken PKK elebaşı lehine sloganlar attıklarının tespit edildiğini kaydetti.

23.07.2024 15:03
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de halay çekerken terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan attığı tespit edilen şüphelilerden 1'inin olaydan sonra "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan tutuklandığının ve cezaevinde olduğunun belirlendiğini, 9'unun ise yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de bir grubun halay çekerken PKK elebaşı lehine sloganlar attıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Sosyal medyada konuya ilişkin paylaşılan görüntüler üzerine Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yapıldığını aktaran Yerlikaya, zanlıların Gaziantep'ten Mersin'e geldiklerinin anlaşıldığını ve görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimlik tespitinin yapıldığını belirtti.

Yerlikaya, "1 şüphelinin olaydan sonra 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiş, 9 şüpheli ise yakalanmıştır. 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere, silah ve mühimmatlara el konulduğunu kaydeden Yerlikaya, bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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