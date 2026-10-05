İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret etti - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret etti

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret etti
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi. Çiftçi, "Gazilerimizin her daim yanında olmaya, onların hak ettiği vefa ve saygıyı göstermeye devam edeceğiz" dedi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi. Çiftçi, "Gazilerimizin her daim yanında olmaya, onların hak ettiği vefa ve saygıyı göstermeye devam edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakan Yardımcısı Kübra Yiğitbaşı ile birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Çiftçi, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Muharip Gaziler Derneğimizi ziyaret ederek, vatanımız için canını ortaya koymuş kahraman gazilerimizle bir araya geldik. Vatanımız, bayrağımız ve mukaddesatımız uğruna fedakarlık gösteren gazilerimiz, milletimizin gönlünde daima müstesna bir yere sahiptir. Gazilik, yalnızca bir unvan değil; ömür boyu onurla taşınan bir şeref nişanıdır.

Şehitlerimizin canlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla koruduğu bu vatan, bizlere emanettir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefi de bu emanete sahip çıkma ve gelecek nesillere huzur ve güven içinde bir ülke bırakma irademizin en güçlü ifadesidir.

Gazilerimizin her daim yanında olmaya, onların hak ettiği vefa ve saygıyı göstermeye devam edeceğiz. Bakan Yardımcımız Sayın Kübra Yiğitbaşı ile ziyaret ettiğimiz Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nde, bizleri ağırlayan Genel Başkan Sayın Beyazıt Yumuk ve beraberindeki kıymetli heyete, misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Rabbim, kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur içinde uzun ömürler nasip etsin."

Kaynak: ANKA
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