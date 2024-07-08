İçişleri Bakanı: Sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri Bakanı: Sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi tahliye edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun, Ordu ve Muş'ta meydana gelen şiddetli yağış sonrası sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 kişinin ise güvenlikli alanlara tahliye edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, vatandaşlara yapılan uyarılara hassasiyetle uymalarının önemini vurgulayarak, afetlere karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

08.07.2024 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun, Ordu ve Muş'ta şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, mahsur kalan 34 kişinin ise güvenlikli alanlara tahliye edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün şiddetli sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve dolu nedeniyle Samsun ve Ordu için turuncu uyarıda bulunduğunu, uyarı verilen il ve ilçelerdeki vatandaşlara SMS ile bilgilendirme yapıldığını anımsattı.

Samsun'un, Ayvacık, Çarşamba, Salıpazarı, Terme ve Tekkeköy ilçelerinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle toplam 60 ihbar alındığını aktaran Yerlikaya, "Samsun'daki kuvvetli yağışlarda mahsur kalan 34 vatandaşımız bulunduğu yerden güvenlikli alanlara tahliye edildi. Samsun'da 460 araç, 656 personel, 25 motopomp ve 7 dalgıç pompayla sele müdahale edildi." bilgisini verdi.

Ordu'nun Ünye, İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağışlarda ise 18 ihbar alındığını, çalışmalarda toplam 695 personel, 284 aracın görev aldığını belirten Yerlikaya, Çaybaşı Çayır Mahallesi'nde 83 yaşında 1 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Muş'un Malazgirt ilçesi Bahçeköy köyünde etkili olan kuvvetli yağışlarda da 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çalışmalara katılan AFAD personelimize, belediyelerimize, emniyet ve jandarmamıza, DSİ ve kara yolları ekiplerimize, sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın yaptığımız uyarılara hassasiyetle uyması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Samsun, Ordu, Muş, Hava Durumu, Doğal Afetler, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:53 Erdoğan ile özdeşleşen “Winner“ ceketi Özel’den sonra İmamoğlu da giydi Erdoğan ile özdeşleşen "Winner" ceketi Özel'den sonra İmamoğlu da giydi
14:30 ATM’lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 20 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
12:36 Batman’ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı Batman'ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti! İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı
15:10 Mourinho’dan Erdoğan’ı üzecek sözler Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler
14:55 Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
14:33 Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı
14:21 Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama
13:18 Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı
13:01 Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı
12:23 Liverpool radara aldı bile Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
11:43 Şampiyonluğu kafaya koymuş Jose Mourinho’dan taraftarı havalara uçuracak sözler Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 15:45:51. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement