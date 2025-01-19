İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2024\'te 2,3 Milyon Trafik Denetimi Yapıldı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, geçen yıl şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerle ilgili toplam 2 milyon 376 bin 21denetim yapıldığını belirterek, 447 bin 978 sürücüye/araca işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılı içerisinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce; şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs cinsi araçlarla ilgili toplam 2 milyon 376 bin 21 adet denetim, 447 bin 978 sürücüye/araca ise işlem yapıldı. Ayrıca 2024 yılında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan 592 otobüs, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karıştı" dedi.

TRAFİK DENETİMLERİ

Açıklamada ayrıca, 9-16 Ocak tarihleri arasında yapılan trafik denetimi verilerini paylaşan Bakan Yerlikaya, söz konusu tarihler arasında 2 milyon 922 bin 854 aracın denetlendiğini belirterek, "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 52 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 112 bin 899, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 699, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 95, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 391 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 474 bin 456 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.