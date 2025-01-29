İçişleri Bakanı Yerlikaya, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile Görüştü

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bakan Yerlikaya, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Sayın Filippo Grandi ve heyetini bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Grandi ile ülkemizdeki Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri için yaptığımız çalışmaları, karşılıklı iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Sayın Grandi'ye ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.