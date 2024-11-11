İçişleri Bakanı Yerlikaya, Budapeşte'de Türk şehitliğini ziyaret etti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Türk şehitliğine ziyarette bulundu.

Budapeşte Süreci 7. Bakanlar Konferansı için Macaristan'da bulunan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Budapeşte Türk Şehitliği'nde, Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya Cephesinde şehit olan 480 kahramanın yattığını belirtti.

Yerlikaya, "Her zaman dualarımız şehitlerimiz için. Ruhları şad olsun. Dünya üzerinde 34 ülkede 78 şehitliği bulunan bir ecdadın torunları olarak şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.