İçişleri Bakanı: FETÖ taktikleriyle oyun kuranları yerle bir edeceğiz - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: FETÖ taktikleriyle oyun kuranları yerle bir edeceğiz

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete yönelik sosyal medya destekli oyun kurmaya çalışanların tuzaklarını yerle bir edeceklerini açıkladı. Yerlikaya, suç örgütleri, zehir tacirleri ve göçmen kaçakçıları gibi illegal yapılarla mücadelelerinin devam edeceğini belirtti. Ayrıca, yapılanmaların adalete teslim edileceğini ve kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

15.05.2024 10:28
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ taktikleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve siyasilere, sosyal medya destekli "oyun kurmaya" çalışanların oyunlarını da tuzaklarını da yerle bir edeceklerini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dün olduğu gibi bugün de organize suç örgütleri, şehir eşkıyaları, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirleri, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçıları, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadıklarını ve açtırmayacaklarını belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hangi kurum içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet ve siyasilere yönelik bir yapılanma varsa sonuna kadar gidip, o yapıları belirleyip adalete teslim edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mülkiye müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyuyla da paylaşacağız. ve gereğini yapacağız. Aziz milletimiz müsterih olsun. Nasıl bölücü terör örgütü ve FETÖ ile mücadelede hainlerin inlerine kadar girdiysek bu suç odaklarını da saklandıkları her delikten bulup çıkartacağız."

Yerlikaya, "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli 'oyun kurmaya' çalışıyorsa, onların oyunlarını da kurdukları tuzaklarını da yerle bir edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı: FETÖ taktikleriyle oyun kuranları yerle bir edeceğiz
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: FETÖ taktikleriyle oyun kuranları yerle bir edeceğiz - Son Dakika

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