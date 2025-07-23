İçişleri Bakanı Yerlikaya, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu Açıklaması

23.07.2025 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün, 27 polis meslek eğitim merkezimizde eğitim sürecini başarıyla tamamlayan, aziz milletimizin emanetini yüreğinde taşıyacak, 1918'i kadın, 6 bin 126'sı erkek, toplam 8 bin 44 kardeşimizin meslek hayatına adım attığı anın mutluluğunu yaşıyoruz.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün, 27 polis meslek eğitim merkezimizde eğitim sürecini başarıyla tamamlayan, aziz milletimizin emanetini yüreğinde taşıyacak, 1918'i kadın, 6 bin 126'sı erkek, toplam 8 bin 44 kardeşimizin meslek hayatına adım attığı anın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Yerlikaya, Polis Akademisi Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen mezuniyet törenindeki konuşmasına, emniyet teşkilatı mensuplarını ve ailelerini selamlayarak başladı.

"Bugün, 27 polis meslek eğitim merkezimizde eğitim sürecini başarıyla tamamlayan, aziz milletimizin emanetini yüreğinde taşıyacak, 1918'i kadın, 6 bin 126'sı erkek, toplam 8 bin 44 kardeşimizin meslek hayatına adım attığı anın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadesini kullanan Yerlikaya, ayrıca 162 komiser yardımcısının da emniyet teşkilatı kadrolarına katılacağını ve mezun olan 32 misafir öğrencinin hizmet etmek üzere ülkelerine döneceğini söyledi.

Mezunlara hitap eden Yerlikaya, giyecekleri üniformanın millet tarafından dokunduğunu ve giydirildiğini kaydederek, Abdürrahim Karakoç'un "İncitme" adlı şiirinden bazı dizeleri seslendirdi.

Bakan Yerlikaya, "Polislik, suçlunun ve zalimin karşısında dimdik durmanın, her ne pahasına olursa olsun milletini korumanın adıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin tarih boyunca mazluma zulmedenlerin korkusu olduğunu vurgulayan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet" ilkelerinin, kırmızı çizgileri ve rehberleri olduğunu dile getirdi.

Yerlikaya, "Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Teröre, zehir tacirlerine, kaçakçılara, şehir eşkıyalarına göz açtırmayacağız. Hangi renk bültenle aranırsa aransın, ister sınırlarımızda, ister sınır ötesinde, suçluları takibimiz asla bitmeyecek. Hangi ine girerlerse girsinler, onları tek tek yakalayacağız. Milletimizin karşısında duran, karşısında bizi bulacak. Hiçbirine aman vermeyeceğiz. Tüm suçluları ve suç odaklarını da gün ışığına hasret bırakacağız." diye konuştu.

Ali Yerlikaya, milletin güvenliğini önceleyen her adımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığının ve desteğinin en büyük güçleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu güven ve destekleriniz için şükranlarımı arz ediyorum. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, tüm kahraman polislerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum. Bugün, bu kutsal göreve başlayacak yiğitlerimize, yürekten başarılar diliyorum. Ülkemizin dört bir yanında, huzuru, güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla fedakarca görev yapan tüm polislerimize teşekkür ediyorum. Birliğimiz ve beraberliğimiz kaim, devletimiz daim olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Kaynak: AA

Polis Akademisi, İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü
Bursa’da alevler arasında kalan kadını mahalleli kurtardı Bursa'da alevler arasında kalan kadını mahalleli kurtardı
İmzalar atılıyor Ferdi Kadıoğlu’nun kariyerine yön verecek transfer İmzalar atılıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun kariyerine yön verecek transfer
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Davutoğlu: Gelecek Partisi en başından beri Erdoğan’ın hedefindeki en temel partidir Davutoğlu: Gelecek Partisi en başından beri Erdoğan'ın hedefindeki en temel partidir
Beşiktaş’ı ilgilendiren maçta kazanan belli oldu İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Beşiktaş'ı ilgilendiren maçta kazanan belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Esenyurt’ta onlarca fare sokak ortasında cirit atıyor Esenyurt'ta onlarca fare sokak ortasında cirit atıyor
Aydın’da bir kişi sokak ortasında ölü olarak bulundu Aydın'da bir kişi sokak ortasında ölü olarak bulundu

20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
20:09
Bilecik’te alevler hızla ilerliyor 7 köy tahliye edildi
Bilecik'te alevler hızla ilerliyor! 7 köy tahliye edildi
19:47
Çeşme’de her gece sular kesilecek
Çeşme'de her gece sular kesilecek
18:10
Özel’in “Erdoğan bize teşekkür etmeliydi“ çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik’ten yanıt
Özel'in "Erdoğan bize teşekkür etmeliydi" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yanıt
08:07
Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı
Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı
07:52
Herkes ters köşe oldu Mostafa Mohamed hayırlı olsun
Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun
06:52
Dayı ve yeğeninin miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Dayı ve yeğeninin miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
02:39
Teknede şüpheli ölüm İpe asılı halde bulundu
Teknede şüpheli ölüm! İpe asılı halde bulundu
01:19
Kazada can veren aile, Kara Harp Okulu için sağlık raporu almaya gitmiş
Kazada can veren aile, Kara Harp Okulu için sağlık raporu almaya gitmiş
01:16
10 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu akrabası hayatını kaybetti
10 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu akrabası hayatını kaybetti
00:29
Bursa’da silahlı suç örgütüne operasyon: 17 tutuklama
Bursa'da silahlı suç örgütüne operasyon: 17 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 20:48:24. #7.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.