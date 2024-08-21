İçişleri Bakanlığı: 2,5 milyon Suriyeliye vatandaşlık verildiği iddiası gerçek dışı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı: 2,5 milyon Suriyeliye vatandaşlık verildiği iddiası gerçek dışı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Suriye uyruklu 2,5 milyon kişiye vatandaşlık verildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu ve geçici koruma kapsamında bulunup Türk vatandaşlığı kazanan Suriye uyruklu kişi sayısının 238 bin 768 olduğunu açıkladı.

21.08.2024 14:51
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İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Suriye uyruklu 2,5 milyon kişiye vatandaşlık verildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu ve geçici koruma kapsamında bulunup Türk vatandaşlığı kazanan Suriye uyruklu kişi sayısının 238 bin 768 olduğunu açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan hesabından yapılan yazılı açıklamada, bir televizyon programında Türkiye'deki Suriyelilere vatandaşlık verilmesi ile ilgili gerçek dışı iddiaların ortaya atıldığı belirtilerek, "Daha önce birçok defa ifade edildiği gibi ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunup Türk vatandaşlığını kazanan Suriye uyruklu kişi sayısı 238 bin 768'dir. Bunların 134 bin 624'ü reşit, 104 bin 144'ü ise çocuktur. Yeni Kabine dönemimizde ise 101'i reşit, 82'si çocuk olmak üzere toplam 183 Suriye uyruklu kişi Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bahse konu programda iddia edildiği gibi ülkemizde 2,5 milyon Suriye uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı verildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur. Bakanlığımızın Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin resmi sayıları ortadayken gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan sayıların gerçekmiş gibi kamuoyuyla paylaşılması iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutum olup dezenformasyon içerikli bu iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: DHA

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