İçişleri Bakanlığı 22 ildeki operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İçişleri Bakanlığı 22 ildeki operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı 22 ildeki operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 22 ilde son 5 günde düzenlenen siber operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını, 137'sinin tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerden 75'ine adli kontrol uygulanırken siber izleme faaliyetlerinde 864 URL için erişim engeli veya içerik çıkarma kararı alındı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında, 22 ilde son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını, 137'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonların "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "yasa dışı bahis" suçlarına yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

22 ilde düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Şüphelilerden 137'si tutuklanırken 75'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Şüphelilerin "çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurdukları, çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, para nakline aracılık ettikleri ve vatandaşların hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları" tespit edildi.

Öte yandan, siber izleme faaliyetleri kapsamında suç içerikli paylaşımlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 bin 501 hesap ve şahıs tespit edildi. Toplam 864 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması kararı alındı.

Kaynak: ANKA
İçişleri BakanlığıGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı Bir anne son anda müdahale etmiş Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı! Bir anne son anda müdahale etmiş
Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü 60 yaşındaki adamın acı sonu Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
14:51
11 gol, 10 asist yapmıştı Fenerbahçe’de şok ayrılık
11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
14:42
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan’da Aliyev’i zora sokacak görüntü
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü
14:16
PKK’nın Metina’daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
14:00
PKK, Kuzey Irak’taki 4 kampı boşalttı
PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
13:44
17 yaralının olduğu kaza kamerada Vali dayanamadı tek cümle söyledi
17 yaralının olduğu kaza kamerada! Vali dayanamadı tek cümle söyledi
13:11
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 15:13:43. #7.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı 22 ildeki operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei