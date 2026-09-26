İçişleri Bakanlığı 81 ilde 19 kaçakçılık organizatörü ve 230 düzensiz göçmen yakaladı

İçişleri Bakanlığı 81 ilde 19 kaçakçılık organizatörü ve 230 düzensiz göçmen yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik denetimlerde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 230 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Bakanlık, denetimlerin 81 ilde gerçekleştirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı: 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde; 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 230 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak: DHA
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