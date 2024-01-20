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''Kaymakam imamı darbetti'' iddiasına Bakan Yerlikaya'dan açıklama: İnceleme başlatıldı - Son Dakika
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''Kaymakam imamı darbetti'' iddiasına Bakan Yerlikaya'dan açıklama: İnceleme başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Kulp İlçe Kaymakamı Burak Akeller'in cuma namazı için gittiği camide imamı mikrofonla darbettiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, kaymakamın, hutbede şehitlerle ilgili kısmı okumadığı için imamı uyardığını belirterek, ''Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır.'' dedi.

\'\'Kaymakam imamı darbetti\'\' iddiasına Bakan Yerlikaya\'dan açıklama: İnceleme başlatıldı
20.01.2024 - 18:30,
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Kaymakam Burak Akeller'in cuma namazı için gittiği camide imamı mikrofonla darbettiği iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Kaymakamın, hutbede şehitlerle ilgili kısmı okumadığı için imamı uyardığını belirten Bakan Yerlikaya, "Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır." ifadelerini kullandı.

DARP İDDİASINA SORUŞTURMA

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, Kaymakam Burak Akeller'in, cuma namazı için gittiği camide imam M.K.'yı mikrofonla darbettiği iddiası büyük ses getirdi. Valilik iddialarla ilgili soruşturma başlatırken, Kaymakam Akeller hakkındaki suçlamayı reddetti.

BAKAN YERLİKAYA: KAYMAKAMIMIZ HUTBENİN TAM OKUNMASINI SAĞLAMIŞTIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, kaymakamın hutbede şehitlerle ilgili kısmı okumayan imamı uyararak tam okunmasını sağladığını belirtti. Yerlikaya açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Diyarbakır-Kulp Kaymakamımız Burak Akeller Cuma Hutbesi'nde "şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumayan" cami imamına okuması için hatırlatmada bulunmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gönderdiği metnin tam okumasını sağlamıştır.

"İNCELEME BAŞLATILDI"

Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz."

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da yaşanan cami imamı olayıyla ilgili inceleme başlattı

KAYMAKAM AKELLER: KİMSEYİ DARBETMEDİM

Öte yandan Kaymakam Akeller, İmam M.K.'yı darp etmediğini, kendisini uyardığını belirterek, "Bugün Kuba Camii'ne cuma namazı için gittik. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her hafta okunması gereken hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami imamı bu kısmı okumadı, ben de hutbeden sonra dışarıda kendisine yüksek sesle tepki gösterdim. İmam 'Bana baskı yapılıyor, o yüzden okumadım' deyince, ben de bu cevaba kızıp 'Sen devletin imamısın, kim baskı yapabilir?' dedim. Sonra kendisi gidip darp raporu almış ama raporda iddia edildiği gibi bir darp değil de bacağının ağrıdığı yazıyor. Ben olayı İl Valimize de aktardım. İddia edildiği gibi ben devleti temsil eden biri olarak kimseyi darbetmedim" dedi.

Kaynak: DHA
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